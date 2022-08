Roma, 29 ago. "Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il Partito Democratico? Non si rendono conto di cosa comporterebbe una vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi? Si rischierebbe la bancarotta come nel 2011 e l'Italia avrebbe un piede fuori dall'Ue. Non basta per cambiare rotta?". A chiederlo su Twitter è Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.

