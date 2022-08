Elezioni: Bonelli, 'jet privati inquinano, Berlusconi? Dovrà adeguarsi'

Roma, 30 ago. "Il traffico degli aerei di lusso inquina quanto il 50 per cento del traffico aereo globale. Bisogna avere senso di responsabilità di fronte alla crisi energetica e climatica in corso”. Penalizzato anche Berlusconi con i suoi jet? “Dovrà adeguarsi anche lui” . Così Angelo Bonelli a The Breakfast club su Radio Capital.

Sul tema della tassazione sugli extraprofitti, Bonelli è chiaro: “L'Eni nell'ultima trimestrale del 2021 ha fatto registrare un +3870% di utile. Una cosa che non si è mai vista in una storia societaria. Gli extraprofitti di queste imprese devono essere restituiti agli italiani direttamente sul loro conto corrente. Mi sto recando in Procura per sollecitare i magistrati ad aprire un'indagine sulle aziende che non hanno ancora pagato le tasse dovute sugli extraprofitti”.

