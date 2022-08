Roma, 30 ago. “Mentre PD e FdI in balia della campagna elettorale continuano a fare melina, oggi contro il rigassificatore di Piombino si aggiunge una vecchia gloria del NO a tutto: Roberto Fico. Il #M5S: una garanzia per la decrescita!”. Lo scrive su Twitter, Francesco Bonifazi, senatore di Italia Viva e candidato capolista alla Camera dei deputati nelle liste plurinominali della Toscana del Terzo Polo.

