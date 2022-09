Elezioni: Bonino, 'rispetto Meloni ma non condivido nemmeno una parola'

Roma, 5 set. "Rispetto molto Meloni, ma non condivido nemmeno una parola delle proposte che fa sulle questioni nazionali e internazionali". Così Emma Bonino al Corriere.it.

"Detto questo, penso che se vince le elezioni perché noi le consentiamo di vincerle, è evidente, e mi spaventa l'idea di pensare di essere governata da una destra reazionaria. Ma tenete conto che anche lei non sta vincendo per diritto divino, ma perché lettori e lettrici votano più lei di me".

