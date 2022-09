Elezioni: Boschi, 'puntiamo a delusi Pd e centrodestra'

Roma, 2 set. “Noi puntiamo a convincere gli indecisi e i delusi”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, intervistata a Radio24. "Parliamo ai delusi del Pd, che non condividono la scelta di andare a trazione della sinistra radicale, di aumentare le tasse e che non si riconoscono in un Pd che non ha più niente del riformismo dell'inizio. Non solo i delusi del Pd potranno riconoscersi e votare per il Terzo Polo, noi vogliamo parlare anche ai delusi del centrodestra, quella parte moderata ed europeista che non ha perdonato a Berlusconi e a Salvini di aver mandato a casa il governo Draghi senza una ragione”.

