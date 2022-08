Elezioni: Boschi, 'riaprire cantiere riforma Csm, prescrizione e inappellabilità assoluzione'

Roma, 18 ago. "Vogliamo ripartire dalle riforme mancate di questa legislatura. Resta un tema importante la separazione delle carriere, resta un tema importante riformare con più coraggio il Csm, dovremo riaprire il cantiere sul Csm perché questa riforma, timida, non eliminerà il gioco e il potere delle correnti nemmeno in queste elezioni". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in occasione della presentazione del programma di Azione-Italia viva.

"Chiediamo -ha aggiunto- una valutazione vera dei magistrati, a cui possano prendere parte gli esponenti del mondo dell'avvocatura e dell'università. Vogliamo tornare alla prescrizione sostanziale, perché la mediazione al ribasso che si è dovuta fare in una maggioranza così ampia non ci ha consentito di fare una norma che funzioni bene. Siamo per la inappellabilità delle sentenze di assoluzione".

