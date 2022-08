Elezioni: Caiata (Fdi), 'da candidato Pd La Regina post antisemita'

Roma, 19 ago. "Sono molto gravi i post antisemiti del nuovo capolista del Pd in Basilicata e attuale coordinatore regionale del partito di Enrico Letta, riportati oggi da un importante quotidiano. A questo punto, chiediamo se questo antisemitismo, se queste posizioni contro Israele sono condivise da tutto il Pd della Basilicata, ma soprattutto dal vicesegretario nazionale Provenzano, di cui Raffaele La Regina era assistente e quindi sicuramente a conoscenza delle sue idee. Infine, vogliamo sapere se questi contenuti così violenti sono condivisi dal segretario Enrico Letta che ha imposto Raffaele La Regina quale capolista del Pd in Basilicata". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Caiata.

"La responsabilità politica -aggiunge- è tutta di Letta che mi auguro voglia prendere le distanze dal suo giovane capolista. L'antisemitismo a sinistra è un mostro molto più diffuso di quanto si creda. E non solo in Italia". Caiata fa riferimento a quanto riportato oggi da 'Il Giornale'. "'In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?', scriveva sul suo profilo social, come da screenshot visionato dal 'Giornale'", scrive il quotidiano, aggiungendo che "La Regina ha chiuso il suo profilo Facebook".

