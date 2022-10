Elezioni: Calderoli, 'Corte appello Catanzaro ha corretto attribuzione seggi'

Roma, 7 ott. "Ancora una volta avevo ragione io! Dopo aver segnalato qualche giorno fa l'errore al ministero degli Interni, sul metodo di attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni, al Viminale si sono auto corretti e li hanno redistribuiti come sostenevo io, utilizzando il metodo corretto". Così Roberto Calderoli della Lega.

Pubblicità

"Oggi ho denunciato un errore nelle tabelle della Corte d'Appello di Catanzaro, tabelle già rese pubbliche, e la stessa Corte d'Appello ha poi successivamente trasmesso alla Corte di Cassazione un verbale corretto e giusto. Ma è possibile che ogni volta per attribuire dei seggi a livello nazionale o a livello di circoscrizione di Corte d'Appello debba esserci il richiamo di Calderoli? Io credo di no. Le competenze che ho io dovrebbero averle anche i magistrati e tutti i funzionari pubblici coinvolti in questa macchina elettorale" conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA