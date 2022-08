Roma, 1 ago. "Enrico Letta sei troppo intelligente per considerare questo appello una risposta. Vediamoci oggi con Più Europa e chiudiamo in un senso o nell'altro. Così ci facciamo male tutti. A dopo". Così Carlo Calenda risponde via twitter all'appello del Pd.

