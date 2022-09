Roma, 21 set. "Disse quello che sorridendo, stringendo mani e dicendo buone banalità ha fatto amministrare per anni il potere nel Lazio da Ruberti. Quello di 'ti inginocchi o ti ammazzo'. Zingaretti un decoroso silenzio per favore". Così Carlo Calenda ribatte via twitter a Nicola Zingaretti postando alcune affermazioni del presidente della regione Lazio.

