Roma, 5 ago "Berlusconi è angosciato, l'ultimo sondaggio ci da un punto sopra FI, vede Forza Italia sgretolarsi per una scelta che ha fatto lui, folle, di far cadere il più illustre italiano del mondo per fare il presidente del Senato a 90 anni. Non se ne può più. Facciamo un confronto su chi ha fatto di più, sono pronto, dove vuole, anche Retequattro o a Arcore". Lo ha detto Carlo Calenda a Radio 24.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA