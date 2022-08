Roma, 9 ago. "Ci incontreremo per discuterne, perché un accordo tra di noi non è né scontato né banale. Con Renzi ci sono rapporti deteriorati nel tempo, ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte. Non avrei mai fatto un accordo di governo con i 5S". Lo dice Carlo Calenda in un'intervista a 'La Repubblica'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA