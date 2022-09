Roma, 16 set "Con Renzi stiamo giocando in squadra bene. C'è un fatto, Renzi ha governato bene, ha fatto cose buone. Liquidarlo come una anguilla no, ha fatto cose importanti". Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della sera.

