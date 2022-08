Elezioni: Calenda, 'con Renzi grande iniziativa insieme a Milano'

Roma, 18 ago. Con Matteo Renzi "faremo una grande iniziativa insieme a Milano, stiamo fissando la data, oggi non poteva, non è tattica. I nostri rapporti sono stati molto difficili a partire dal Conte 2, che ha innescato una serie di scontri molti accesi. Renzi ha fatto un gesto di grandissima generosità, mettersi di lato e dire corri tu è una cosa non banale. In questo momento mi sento di ringraziarlo". Lo ha annunciato Carlo Calenda, presentando il programma di Azione-Italia viva.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA