Roma, 18 set "Se Draghi avesse detto il contrario sarebbe stata l'apocalisse. Ma può accadere anche che il Paese lo richieda e in quel caso non direbbe di no". Lo ha detto Carlo Calenda, a Mezz'ora in più', sul no di Draghi al secondo mandato.

