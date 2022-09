Roma, 14 set. "Un governo PD-5S-Fratoianni e Bonelli sarebbe disastroso per l'Italia quanto un governo Salvini, Meloni, Berlusconi. Sarebbe il governo dei no, delle tasse, dei sussidi. E non avrebbe neppure un posizionamento chiaro sulla politica estera". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo Carlo Calenda.

