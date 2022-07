Roma, 29 lug "La destra non vincerà. Non c'è nessuna possibilità che gli italiani cadano nel tranello di chi continua a raccontare cose che non accadono, di chi non ha esperienza di governo, di chi li vuole trascinare il Paese in un vortice di sovranismo, urla sguaiate, aggressività di attacchi. Non credo che gli italiani vogliano essere declassati da partner di Germania e Francia a partner di Orban". Lo ha detto Carlo Calenda.

