Elezioni: Calenda, 'Letta ha sbagliato ma Meloni 'tifa' Vox, partito neo fascista'

Roma, 20 set "Letta ha sbagliato ad andare in un Paese straniero a farsi mettere la mano sulla testa ma Meloni ha fatto due cose, ha votato a favore di Orban, gravissimo, e ha detto di sperare in una affermazione di Vox, che è un partito veramente neo fascista. Io non sono convinto che ci sia un allarme democratico, sono convinto che la Meloni non è pronta a governare il Paese, ha ricette fumose". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira.

