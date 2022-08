Roma, 3 ago. "Matteo Renzi mi sta criticando in questo ore per l'accordo con il Pd. Ma Renzi è il signore che per evitare la vittoria delle destre, ha fatto un governo politico con i 5 Stelle. E quindi, amore mio, se tu hai fatto un governo con i 5 Stelle per fermare le destre perché non fare un accordo - non con i 5 Stelle - con il Pd per fermare le destre? Si chiarisca le idee". Così Carlo Calenda a SkyTg24.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA