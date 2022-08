Roma, 2 ago. "Renzi? Le porte sono aperte a tutti per discutere. Io ci ho pensato molto. E' del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri, si fa per fare qualcosa di buono per il Paese. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione". Così Carlo Calenda in conferenza stampa con Enrico Letta e Benedetto Della Vedova.

