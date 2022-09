Elezioni: Calenda, 'Richetti? Le verifiche si fanno in tribunale'

Roma, 18 set "Le donne vittime di stalking o molestie devono denunciare, è importante. Penso che una cosa diversa è fare interviste con accuse anonime, senza denunce, senza dare alla persona in questione la possibilità di difendersi. Le verifiche le voglio in tribunale. Quando è lesa l'onorabilità di un uomo, come di una donna, e ci sono dubbi, si verifica in tribunale". Lo ha detto Carlo Calenda parlando, a Mezz'ora in più, del caso Richetti.

