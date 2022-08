Roma, 18 ago. "La sicurezza non è un argomento di destra. Decoro urbano e sicurezza proteggono le persone fragili non le persone che vivono in quartieri di lusso". Lo ha affermato Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione e Italia viva.

