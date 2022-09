Roma, 9 set. "Ammazza che brutto. Ps Secondo me ti hanno già rubato i cerchioni. Io non sono stato". E' il commento ironico di Carlo Calenda al post di Enrico Letta con la foto del bus elettrico con cui oggi il segretario dem inaugurerà l'eco tour in campagna elettorale.

