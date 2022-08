Roma, 18 ago. "Le tasse vanno diminuite in questo Paese. Punto. Solo una persona che non percepisce quanto il Paese sia provato da anni di Covid, dalla guerra, dall'inflazione può proporre patrimoniali e o tasse di successione". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione e Italia viva.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA