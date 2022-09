Elezioni: Calenda vs Letta, 'Di Maio corre con sua lista? E' una menzogna'

Roma, 15 set. "Questa è una menzogna Enrico Letta. Di Maio è in un collegio uninominale. La sua lista è sotto l'1%. Unica possibilità di essere eletto è il voto degli elettori del Pd e di Più Europa". Così Carlo Calenda replica via twitter ad Enrico Letta che stamattina aveva detto, ad una trasmissione radiofonica, che "Di Maio ha fatto una sua lista, corre con la sua lista, ha fatto una scelta politica, non c'è assolutamente alcuna garanzia di niente".

