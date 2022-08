Elezioni: Candiani (Lega), 'Di Maio attacca Salvini per visibilità'

Roma, 29 ago. “Luigi Di Maio, che cerca visibilità attaccando con polemiche vuote Matteo Salvini, fa persino pena, tenerezza. Ora si sta rendendo conto di non contare più nulla, ridotto a satellite del Pd e comparsa alle spalle di Enrico Letta. Lascia comunque esterrefatti che un ministro tutt'ora in carica si dedichi maggiormente a fare sterile polemica politica contro qualcuno, mentre il Paese si trova a fronteggiare un problema enorme come il caro-energia. Peraltro ricordiamo che proprio Di Maio fu complice e attore principale, assieme al Pd, delle provocazioni e delle tensioni che fecero esplodere i 5Stelle e cadere il governo Draghi". Lo afferma il senatore della Lega Stefano Candiani.

