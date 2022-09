Roma, 1 set. "Anche se la Meloni vince le tocca governare con alleati complicati. Lei dentro casa ha molti problemi. Io immagino i cdm con Fdi, Fi e Lega come una zuffa continua. O non fanno i provvedimenti che hanno promesso in campagna elettorale o se li fanno, scassano i conti pubblici". Così Mara Carfagna su Metropolis su Repubblica.it.

