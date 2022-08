Elezioni: Casalino, 'no a candidatura per non danneggiare Conte e M5S ma tra 5 anni ci sarò'

Roma, 9 ago. "Ho capito che la mia presenza in lista avrebbe scatenato polemiche e l'ultima cosa che voglio è arrecare un danno al Movimento o a Conte, a cui mi lega un rapporto di stima e affetto. Io non avrei mai chiesto di essere messo in liste bloccate o di avere un collegio sicuro. Volevo poter partecipare alle parlamentarie come tutti, volevo giocarmela. E comunque, conoscendo Conte, lui non mi avrebbe mai blindato con una candidatura sicura, mai". Lo dice Rocco Casalino in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Confesso -aggiunge- che sono stato combattuto fino alla fine, non ci ho dormito per 4 notti. Perché da un lato c'è la mia militanza decennale nel Movimento e la mia voglia di impegnarmi in questo nuovo percorso di Conte e dall'altra la consapevolezza di quanto il mio nome continui ad essere ancora, dopo tanti anni, così divisivo". L'ex premier "si è comportato come un fratello con me. Ci siamo sentiti fino all'ultimo e mi ha sempre detto di decidere liberamente, ma io purtroppo ho sempre un senso di colpa che le mie azioni possano danneggiare l'immagine di Conte".

"Nonostante siano passati 22 anni dalla mia partecipazione al 'Grande Fratello' -lamenta infine Casalino- il mio nome continua a essere ancora ghiotto per chi vuole infangare non tanto me, ma il Movimento con quello che è il 'metodo Boffo'. Già immagino i titoloni che avrebbero fatto: 'Ecco Casalino, dalla casa del Gf al Parlamento'...". Ma "lo dico con 5 anni di anticipo: al prossimo giro ci sarò! Mi auguro che dopo 15 anni di militanza e lealtà al mio partito e a distanza di 30 anni dal 'Gf', nessuno possa più recriminarmi nulla".

