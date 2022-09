Elezioni: Casu, 'coordinamento romano lista progressista, 6/9 lancio campagna a S. Apostoli'

Roma, 1 set. "Oggi si è riunito presso la Casa delle Volontarie e dei Volontari di Via Portonaccio 23b il coordinamento romano della Lista Pd - Italia Democratica e Progressista composta da Pd, Articolo 1, Psi, Demos, Volt e Repubblicani Europei". Così Andrea Casu, segretario romano del Pd, su Facebbok.

Pubblicità

"Il coordinamento composto dai rappresentanti romani Andrea Casu, Piero Latino, Andrea Silvestrini, Barbara Funari, Daniela Patti e Carlo Cataldo condivide l'obiettivo di valorizzare il pluralismo di tutte le forze politiche europeiste, democratiche e progressiste che partecipano alla lista allo scopo di rappresentare insieme le istanze sociali e del lavoro, giovanili, ambientali, di genere, di lotta alle disuguaglianze e di promozione della pace impegnandosi, nella ricchezza di storie e culture, a realizzare concretamente le priorità programmatiche contenute nel programma operando in tutti i territori con spirito unitario e inclusivo".

"Come prima iniziativa politica comune nella Capitale il coordinamento è impegnato nel promuovere collettivamente la mobilitazione nazionale del prossimo weekend 3-4 settembre per presentare alle romane e ai romani le proposte per affrontare il caro energia e l'aumento delle bollette e la manifestazione di apertura del prossimo martedì 6 settembre alle 18.30 con Enrico Letta a Piazza Santi Apostoli".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA