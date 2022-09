Elezioni: Cecchetti (Lega), 'se rieletto chiederò a governo nuovo ministero a Mind'

Milano, 23 set. "Se domenica verrò riconfermato parlamentare, il mio primo atto nella nuova legislatura sarà depositare una richiesta, rivolta al nuovo governo, per indicare, come sede a Milano del nuovo ministero dell'Innovazione e Digitalizzazione, l'area che attualmente ospita anche Mind-Milano Innovation District, un'area già attrezzata, ben collegata a livello infrastrutturale, che sta diventando il polo della ricerca e dell'innovazione". Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

"Proprio oggi -aggiunge Cecchetti- il governatore lombardo Attilio Fontana ha visitato l'area Mind e ancora una volta ha confermato che il nuovo ministero debba essere ospitato là, dove già sono connesse centinaia di aziende impegnate nel settore della ricerca e dell'innovazione". Si tratta di "un luogo unico in Europa in grado di attrarre, tra le altre eccellenze, anche SkyDeck Europe, l'unica sede extra America dell'acceleratore delle start up della prestigiosa università di Berkeley".

