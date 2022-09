Elezioni: Cirielli, 'a Caserta presente anche questore, Lamorgese spieghi sue direttive'

Roma, 18 set. “In occasione del comizio di Caserta tenuto dall'onorevole Meloni, per l'ennesima volta chi dirigeva l'ordine pubblico ha consentito che un gruppo di facinorosi di sinistra turbasse con grida sediziose e insulti la manifestazione. Presenterò una interrogazione urgente al ministro Lamorgese per sapere se queste siano state le sue direttive, visto che era presente perfino il questore in piazza, o sia stata una decisione dell'autorità locale di Ps quella di consentire che i reati compiuti dai contestatori fossero portati ad ulteriori conseguenze”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera.

