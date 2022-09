Elezioni: Conte a Meloni su rdc, 'Giorgia vuoi guerra civile?'

Roma, 7 set. "Giorgia, per caso vuoi la guerra civile?". Lo scrive in un post diretto a Meloni il leader del M5S Giuseppe Conte, ricalcando in un post su Facebook quanto da lui dichiarato questa mattina, in un'intervista a Rainews24: "Giorgia Meloni da anni guadagna 500 euro al giorno pagati dai cittadini. Oggi vuole togliere 500 euro al mese del reddito di cittadinanza a chi non ha di che mangiare. Per caso vuole la guerra civile? La realtà è che i programmi della destra sono inadeguati, insufficienti e campati in aria''.

