Elezioni: Conte, 'Bettini? Ha cercato generosamente prospettiva politica'

Roma, 18 set. "Goffredo Bettini lo conosco bene, è una persona che genuinamente e convintamente ha cercato di articolare una prospettiva politica e molto generosamente ha lavorato in questa direzione". Così Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 stelle durante il suo intervento al Tpi Fest, la festa di The Post Internazionale il settimanale diretto da Giulio Gambino.

"Però vorrei dire prima ancora che il Pd abbracciasse e rimanesse folgorato dall'Agenda Draghi, io ho sempre detto una cosa: Letta parlava di campo largo. Io non ho mai detto che tra noi esiste un'alleanza strutturale. Ho sempre detto che con il Pd avevamo un dialogo continuo, un dialogo che credevo intenso, che credevo proficuo. Ma ho anche avvertito sempre il rischio da parte del Pd di questa tendenza egemonica a considerare le forze politiche intorno a sé come cespuglietti da relegare ad una funzione ancillare. I presupposti per un dialogo con il Pd ho sempre detto che dovevano essere: rispetto della reciproca autonomia e di una pari dignità".

