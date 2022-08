Elezioni: Conte, 'centrodestra rivendica Pnrr cher ha contrastato ledendo interesse Italia'

Roma, 9 ago. "A proposito dei 209 miliardi portati in Italia con il Recovery durante il Conte 2, io non ricordo che ci fosse con me Berlusconi a Bruxelles a lottare duramente con gli altri leader, con quelli che si sono lasciati convincere molto tardi come la Merkel, con cui ho avuto anche degli scontri plateali durante i Consigli europei. Non c'era Berlusconi, ma non c'era neppure Salvini, non c'era Meloni, anzi Salvini e Meloni ogni volta che andavo in Parlamento dicevano che questa soluzione europea era fasulla e truffaldina, hanno votato contro questa soluzione, oggi addirittura vogliono negare il fatto di non aver appoggiato il progetto del Next generation Eu che ha portato i 209 miliardi in Italia". Lo afferma in un video Giuseppe Conte.

"L'Italia -ricorda- era in brache di tela, ho fatto una battaglia contro tutto e contro tutti e voi -dice riferendosi agli esponenti di centrodestra- eravate contrari anzichè aiutarmi e poi parlate di difesa dell'interesse nazionale. Oggi rivendicate il diritto di poter attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di voler governare per poter attuare quel progetto che avete contrastato ledendo l'interesse nazionale".

