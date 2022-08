Roma, 4 ago. "Il problema del Pd non è il Pd. In questo momento c'è da capire come un fronte che va da Carfagna a Gelmini, da Calenda a Speranza e con buone probabilità anche con Bonelli e Fratoianni, si darà un programma e quale programma avrà. Apparentemente marciano uniti ma sono divisi su tutto, il voto utile è al M5S". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di L'Aria che tira, su La7.

