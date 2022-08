Elezioni: Conte contro Meloni, 'politica irresponsabile, video stupro scempio'

Roma, 23 ago. Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni sul video dello stupro a Piacenza diffuso anche dalla leader di Fdi. Riprendendo le parole della vittima, che oggi denuncia di essere stata riconosciuta per via del video e si dichiara disperata, l'ex premier scrive su Facebook: "Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell'eco mediatica, senza rispetto per la sofferenza di chi patisce una turpe violenza. Questo scempio è quanto di più lontano dal nostro modo di intendere la dignità delle persone".

