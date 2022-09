Roma, 26 set. "Ho già detto che non ci sarà dialogo con questo gruppo dirigente: ma la questione non è personale, non ho un problema personale con Letta, non ho litigato con lui. I punti sono politici. Non è solo questione di gruppo di dirigente ma di agenda. Bisogna vedere quale Pd verrà fuori" dal congresso dove l'attuale segretario si presenterà dimissionario. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Camera.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA