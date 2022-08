Elezioni: Conte, 'governo intervenga su rincari, stop a Iva e 9 mld da extraprofitti'

Roma, 23 ago. "In queste ore le altre forze politiche si stanno accorgendo che gli italiani non riescono a pagare le bollette. Noi lo stiamo dicendo da tempo, stiamo dicendo che occorre un prezzo al tetto del gas dallo scorso febbraio e il governo ci ha ignorato. Adesso il governo deve assolutamente recuperare 9 mld di extraprofitti da parte di quelle aziende che hanno speculato e si sono arricchite durante l'emergenza e anche occorre assolutamente azzerare l'Iva quanto meno sui beni di prima necessità: sono le misure più urgenti". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, dichiarando all'ingresso della sede del partito in via di Campo Marzio.

