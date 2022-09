Elezioni: Conte, 'invito Renzi a stare nella realtà e non chiuso nei palazzi'

Roma, 17 set. "Io non ho minacciato nessuno e vorrei che non cedessimo a furbizie di sorta. Ci mancherebbe che io possa invitare alla violenza, io l'ho invitato a confrontarsi con le persone, con i percettori di reddito. Sono persone che hanno potuto mettere un piatto per i figli, che hanno potuto comprare un paio di occhiali... E' una realtà molto diversa rispetto a quella di frodi che una campagna mediatica ha gonfiato. Un invito a stare nella realtà, piuttosto che chiuso nei Palazzi". Così Giuseppe Conte a Tpi Fest.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA