Elezioni: Conte, 'Italia dipende da gas russo per le politiche del centrodestra'

Roma, 26 ago. "Per il M5S l'orizzonte rimane quello di investimenti ancora più massicci e rapidi in fonti rinnovabili. Un recente studio di 15 università internazionali, guidate dalla Lut University finlandese, sostiene che possiamo veramente arrivare a un approvvigionamento al 100% da fonti rinnovabili entro il 2050. È l'orizzonte che abbiamo inserito nel nostro simbolo, è quello a cui lavoriamo ancora più convintamente", afferma Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in un'intervista al sito money.it. "L'Italia oggi è così dipendente dal gas russo per le politiche portate avanti negli ultimi 25 anni dallo stesso centrodestra, nessun partito escluso, che oggi si produce in scomposte e poco credibili retromarce", aggiunge l'ex premier.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA