Roma, 2 set. "I cittadini riconoscono le nostre battaglie politiche, la nostra coerenza, la nostra forza. Adesso non ci sono più le bugie e quel clamore mediatico che ha distorto completamente la nostra immagine politica e ha frainteso in buonafede o alterato in malafede le nostre battaglie politiche. Ora è il momento della verità". Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA