Elezioni: Conte, 'Meloni vuole guerra civile con abolizione rdc'

Roma, 7 set. "Meloni togliendo il reddito di cittadinanza vuole la guerra civile. Lei guadagna da oltre 20 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà facendo la guerra ai poveri?". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di Rainews24. A chi gli chiede se non sia eccessivo evocare la guerra civile, "io sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe se, in un momento complesso come questo - riflette l'ex premier - venisse meno un presidio a tutela dei più deboli, come reagirebbe la gente togliendo il reddito di cittadinanza...".

