Roma, 26 set. "Noi saremo l'avamposto per la realizzazione di un'agenda progressista, un progetto di paese che mira all'inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non finta. Da questo punto di vista vedremo se il Pd ci verrà dietro sulle battaglie da fare all'opposizione, ma senza nessun cartello o coalizione". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando dalla sede del Movimento in via di Campo Marzio.

