Elezioni: Conte, 'no ruoli Draghi in formazione governo, sarebbe forzato e inadeguato'

Roma, 26 set. "Io guardo ai percorsi istituzionali, l'interlocutore ora è il Capo dello Stato. Non so se le forze che saranno incaricate di formare il governo vorranno proporre un incarico al presidente Draghi. Posso dire che quando c'è stato il passaggio dovuto alla disinvoltura di Renzi, io da ex presidente del Consiglio non ho preteso di dare indicazioni o suggerimenti sulla formazione del nuovo governo, perché sarebbe stato forzato e inadeguato". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo in conferenza stampa sull'ipotesi che il presidente del Consiglio Mario Draghi possa svolgere un ruolo di qualche tipo nella formazione del nuovo governo.

