Roma, 21 set. "Non permetteremo a nessuno di toccare il reddito di cittadinanza". Così Giuseppe Conte a Giugliano. "Il 25 settembre è un giorno importante perchè qui è già pronto il vento della restaurazione e torna tutto come prima in un batter d'occhio. A destra pare che hanno già vinto le elezioni e il candidato a ministro della Giustizia, Nordio, come prima dichiarazione ha detto che va reintrodotta l'immunità parlamentare".

