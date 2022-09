Roma, 21 set. Più voti per il M5S con il nome di Giuseppe Conte nel simbolo? "Sono sempre stato contrario ai personalismi. Il Movimento 5 Stelle è una grande comunità. C'è stato un forte rinnovamento, abbiamo un nuovo Statuto, più presenza sui territori. Alcuni hanno scelto altre strade, non ne sentiamo la mancanza". Lo dice l'ex premier in un'intervista all'Adnkronos.

