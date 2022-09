Elezioni: Conte, 'premier francese? Tranquilla, su diritti vigila M5S'

Roma, 26 set. "Alla prima ministra francese Borne dico di non preoccuparsi per i diritti in Italia, perché ci siamo noi del Movimento 5 Stelle che saremo un baluardo per la Costituzione. Ho sentito Meloni dire che guidare un paese sarà come accudire un bambino, ma deve cambiare il suo atteggiamento figlio di una mentalità matriarcale e patriarcale: l'Italia non è un bambino ma una persona matura. E soprattutto le differenze non sono devianze". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa.

