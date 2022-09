Elezioni: Conte, 'sarà anche governo migliori ma senza coraggio resti al palo'

Roma, 9 set. "Questo governo dei migliori aveva tutte le carte in regola, aveva curriculum e competenze, conoscenze, entrature negli ambienti finanziari, ma se non lavori per il tuo popolo con coraggio e determinazione non vai da nessuna parte, abbracci la logica dello stesso e la tecnica del rinvio, come è successo adesso. Avrà anche avuto i curriculum migliori, ma ci ha portato allo stallo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, rivendicando il risultato del Pnrr ottenuto in Europa durante la presentazione del programma elettorale M5S.

