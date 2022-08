Elezioni: Conte, 'stabilizzare superbonus fino al 2027'

Roma, 26 ago. "Intendiamo stabilizzare il Superbonus e gli altri bonus edilizi, in un arco temporale di almeno 5 anni e partendo da un sostegno statale tramite un'aliquota che cresce a seconda della bontà dell'investimento: l'efficientamento energetico resta l'obiettivo numero uno, a maggior ragione in questa fase di aspra inflazione". Lo dice Giuseppe Conte, leader del M5S, illustrando le proposte economiche del Movimento in un'intervista rilasciata al sito money.it.

