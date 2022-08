Elezioni: Conte, 'superiamo carbone, petrolio e fossili, rinnovabili futuro'

Roma, 30 ago. "Lasciamoci alle spalle carbone, petrolio e fonti fossili: realtà industriali come questa dimostrano che si può produrre e creare energia con le rinnovabili, tagliando le emissioni inquinanti subito del 60% e creare posti di lavoro: 80 dipendenti e 200 nell'indotto partendo da uno stabilimento che prima era chiuso". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in visita a stabilimento Mater Biotech in Veneto, prima tappa del suo tour elettorale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA